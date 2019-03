Folla per il Papa a sorpresa in papamobile, ma è John Malkovich

Città del Vaticano, 28 mar. (askanews) - Urla di felicità e sorpresa per i molti turisti e pellegrini che si trovavano questa mattina nei pressi di piazza San Pietro e che si sono trovati all'improvviso la figura bianca del Papa a bordo di una papamobile... ma era John Malkovich. Paolo Sorrentino sta infatti girando la seconda stagione della sua serie televisiva sul Papa, "The new Pope" (dopo "The young Pope"), ed ha ottenuto il permesso di girare una scena in papamobile direttamente su via della Conciliazione.

Poche indiscrezioni sulla sceneggiatura, ma quel che è certo è che dopo il giovane Pontefice ultraconservatore Jude Law (Pio XIII), adesso entra in scena il Papa John Malkovich. E, ritto in piedi su di una papamobile nera (quella vera è bianca), con il simbolo pontificio e le bandierine giallo-bianche vaticane, circondata (come nella realtà) da un gruppo di attori-gendarmi in tenuta nera, il Pontefice cinematografico dopo il ciak ha percorso a ritroso via della Conciliazione, inserendosi tra due ali di folla che, agitando fiori gialli, hanno urlato:

Un Papa contestato? Il Pontefice, sotto la guida di Sorrentino, poi scende, si avvicina ai fedeli, prende un bambino. Si levano cori di plauso. Un Papa amato? Di sicuro John Malkovic attira tutto l'interesse dei turisti.