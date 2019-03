Il ritorno in Patria degli Amx dei "Black cats" dal Kuwait

Al Jaber, 28 marzo (Kuwait) - Il 28 marzo 2019 l'Aeronautica Militare italiana (fondata come Regia Aeronautica nel 1923) celebra il suo 96esimo anniversario.

In questo video esclusivo di askanews, il ritorno in Italia dal Kuwait dei "Black cats" con gli Amx del 51esimo stormo di Istrana (Tv), al compimento della loro parte nella missione italiana "Prima Parthica" nell'ambito dell'operazione "Inherent resolve" della coalizione internazionale a guida statunitense per la lotta all'Isis, che ha visto gli aerei italiani impegnati in compiti di ricognizione fotografica. Dopo oltre 6mila ore di volo gli Amx, schierati in Kuwait nel 2016, il 26 marzo 2019 sono stati sostituiti da 4 Eurofighter Typhoon italiani, per la prima volta impegnati in teatro come ricognitori con il pod RECCElite.

Per l'occasione, nella cabina del tanker Kc767-A che ha scortato e rifornito i caccia durante il volo di ritorno in Patria, c'era un pilota d'eccezione; il comandante della Squadra aerea dell'Aeronautica Militare, gen. Fernando Giancotti, massima autorità aeronautica presente alla cerimonia in Kuwait.