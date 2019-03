Monsanto condannata a pagare 80 mln ad un uomo malato di cancro

Milano, 28 mar. (askanews) - La Monsanto dovrà pagare più di 80 milioni di dollari come risarcimento ad un uomo che si è ammalato di cancro dopo aver usato per decenni il diserbante Roundup, sotto accusa per la presenza di glifosato. Lo ha deciso una giuria federale di San Francisco dando ragione a Edwin Hardeman, un 70enne californiano malato di tumore.

Una sconfitta pesante per il colosso dell'agrochimica, comprato a giugno 2018 dalla Bayer, che ha annunciato ricorso in appello e ha sempre negato gli effetti cancerogeni della sostanza chimica.

Non è la prima volta che il diserbante Roundup viene messo sotto accusa: nell'agosto del 2018 sempre un tribunale della California ha condannato la Monsanto a pagare 290 milioni di dollari a un giardiniere malato di cancro, Dewayne Johnson.