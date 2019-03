Di Maio dagli Usa: nel Dl crescita entrerà la "norma Pernigotti"

Roma, 28 mar. (askanews) - Nel Decreto crescita entrerà la cosiddetta norma Pernigotti per la salvaguardia dei marchi storici del made in Italy. Lo ha spiegato da Washington dove è in missione, il vicepremier, Luigi Di Maio.

"Utilizziamo il meccanismo dell'amministrazione straordinaria per le aziende in crisi ma nel caso di marchi italiani il Mise può prendere in amministrazione straordinaria il marchio e cederlo solo se si creano i presupposti per non farlo finire in mano straniera così da evitare che marchi italiani storici finiscano in mano a multinazionali straniere come sta succedendo per il marchio Pernigotti e decidano di eliminare la produzione per lasciare solo il marchio".

"Io dico sempre Italia first - ha aggiunto Di Maio - soprattutto per marchi tradizionali come quelli italiani che rappresentando in Made in Italy nel mondo". "Non abbiamo notizie di problemi con le normative europee sul commercio internazionale perché staimo parlando di marchi storici che tuteliamo anche per garantire il business ed evitare che vengano svenduti in un momento di crisi. Questo è un provvedimento importante che avevo proposto e promesso ai lavoratori Pernigotti che non ne godranno, in quanto la norma vale per il futuro, ma che hanno ispirato loro e salverà la vita a tante produzioni italiane".