Wise, la piattaforma per l'educazione finanziaria di Eurizon

Milano, 28 mar. (askanews) - Una piattaforma di apprendimento pensata per sviluppare la cultura finanziaria e permettere agli operatori del mercato di essere sempre aggiornati. Wise your business education è la risposta di Eurizon alle richieste dei regolatori e ai timori dei risparmiatori. Alessia Golinelli, Responsabile Sales and Business Education di Eurizon Capital: "L'educazione finanziaria è importante perché permette agli investitori, ai risparmiatori e ai consumatori di migliorare le proprie conoscenze in ambito di risparmio gestito".

"Wise your business education è la soluzione formativa ideata da Eurizon che permette agli operatori del settore di raggiungere e mantenere i requisiti di conoscenza e competenza richiesti dai Regolatori Esma e Consob attraverso programmi di formazione digitale e in aula con lezioni video o frontali, learning object, test di auto apprendimento e test di verifica finale. Tutto custom sulle esigenze dei nostri clienti".

Dalla normativa, alla finanza comportamentale e ai principi di valutazione degli strumenti di investimento. Basta accedere con login e password alla piattaforma e partire con uno dei sei programmi di apprendimento proposti.

"Wise si rivolge ai nostri clienti, reti distributive, clienti istituzionali che attraverso i nostri programmi, costruiti in partnership con Sda Bocconi, vogliono mantenere e raggiungere i requisiti di conoscenza e competenza e le certificazioni richieste dai regolatori. Più formazione, più competenze, più conoscenza dei prodotti condivisa con i clienti porta più facilmente a raggiungere gli obiettivi d investimento e a costruire una relazione di fiducia". Per mantenere saldo il rapporto con i risparmiatori.