In anteprima "Dente delinquente" dei Musica da ripostiglio

Milano, 27 mar. (askanews) - In anteprima il video di "Dente delinquente" (Irma Records) il nuovo singolo della band Musica da ripostiglio. Il brano anticipa il loro nuovo disco di inediti, "Zan Zarà", in uscita il 19 aprile.

"Dente delinquente", qui in un ampio stralcio, è una canzone che tratta una delle paure ataviche dell'essere umano, siamo cresciuti, infatti, con la minaccia di non mangiare caramelle e dolci vari perché altrimenti la punizione sarà la poltrona fredda e il trapano spietato del dentista. Ecco che insieme all'Uomo nero e al Lupo cattivo anche Il Dentista si guadagna il podio dei nostri incubi. Ed è così che Il singolo dei Musica da ripostiglio racconta di un intervento grottesco e surreale in uno studio dentistico decisamente fuori dagli schemi, dove l'unico modo per risolvere il problema alla radice è quello di estirpare il dente delinquente.

Il videoclip diretto da Simone Salvatore è stato girato in uno studio dentistico con fughe alla Buster Keaton, balletti, gag e nani messicani per un risultato divertente e dinamico, in pieno stile Musica da ripostiglio. Protagonisti del video, oltre alla band, sono l'attore Paolo Sassanelli e l'attrice Marit Nissen. "Visto che nella vita reale tutta la band è in cura dallo stesso dentista, abbiamo pensato che la location più adatta fosse proprio quello studio dentistico, su quella sedia tecnologica dove di solito soffriamo veramente! Ci siamo divertiti molto a girarlo e ci auguriamo possa piacere a tutti".