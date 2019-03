Consapevolezza e trasparenza contro le fake news, guida per l'uso

Roma, 27 mar. (askanews) - Le chiamano 'fake news', o disinformazione, quella sparsa su internet a scopo di profitto o di propaganda politica; il tema più scottante per chi lavora nei media. Alla ricerca di strumenti per contrastarla anche il convegno che all'Università Luiss Guido Carli ha inaugurato il secondo anno del biennio della Scuola Superiore di Giornalismo. Nell'Ateneo romano Giuseppe Abbamonte, direttore Politiche dei Media della Commissione Europea, racconta il Codice di condotta firmato dalle principali piattaforme social e dalle associazioni pubblicitarie: "Lo scopo è contrastare la disinformazione privando i purveyers della disinformazione, cioé i distributori, di ogni tipo di incentivo economico a fare della disinformazione. Rendere anche il political advertising molto più trasparente in modo che si sappia chi sta pagando per trasmettere una certa informazione politica, e quali sono anche i criteri del targeting e quando si sta pagando".

Nel Codice ci sono anche misure per rendere più facile la vita al consumatore che naviga nell'enorme mare di informazioni sulla rete, e consentirgli di segnalare le notizie false. Altra cosa fondamentale, aggiunge Abbamonte, "è la chiusura dei fake accounts; Facebook ne ha chiusi un miliardo e mezzo nell'ultimo trimestre dello scorso anno, e regole più sicure sull'utilizzazione dei bot".

Metodi per scoraggiare gli utenti finti che mandano messaggi a raffica a scopi commerciali e politici. Temi che riportano prima di tutto alla necessità di rendere gli utenti di internet consapevoli. Il direttore generale della LUISS, Giovanni Lo Storto: "Più che di fake news si dovrebbe parlare di disinformazione, e la lotta alla disinformazione deve partire dalle università e dalle scuole, dai luoghi in cui si crea consapevolezza dell'importanza e della centralità dell'informazione".