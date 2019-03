Padoan: "L'Italia è su un sentiero stretto senza scorciatoie"

Roma, 27 mar. (askanews) - "Un sentiero stretto" senza "scorciatoie": e l'Italia dovrà percorrerlo tutto, con la pazienza di una formica, se vorrà rilanciarsi riducendo il proprio "ingente debito pubblico" , perché "la via maestra resta quella del controllo della finanza pubblica". E' quanto sostiene il professor Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, in un libro fresco di stampa intitolato appunto "Il sentiero stretto...e oltre" (il Mulino), scritto con il giornalista Dino Pesole.

"Il sentiero stretto", spiega Padoan, "significa che l'economia italiana negli ultimi anni ha intrapreso un percorso molto difficile ma possibile. I sentieri portano spesso a luoghi molto belli, ma devono essere affrontati con decisione perché da una parte c'è il problema dell'alto debito e dall'altra c'è il problema della bassa crescita, quindi bisogna stare in equilibrio tra queste due cose, e questo è quello che l'Italia ha fatto con un certo successo fino a dodici mesi fa, quando con l'avvento della nuova maggioranza il clima nel Paese è profondamente cambiato".

"Ci vorrà molta pazienza" per ottenere "i risultati delle formiche" raffigurate sulla copertina del libro (in fila lungo il sentiero). "Ci vuole pazienza - dice Padoan - perché i problemi del paese sono profondi, la crisi è stata molto dannosa, ha portato via nove punti di Pil, vorrei ricordare che si tratta della crisi più dura dall'unità d'Italia in tempo di pace, quindi una crisi profondissima, da cui però il Paese è uscito e deve continuare a lavorare per starne fuori del tutto".

Dei quattro anni trascorsi alla guida del ministero dell'Economia (dal 2014 al 2018), Padoan rivendica "il fatto che si è riusciti a portare il Paese fuori dalla crisi, a farlo crescere di nuovo, a stabilizzare e ridurre poi il debito, a produrre più di un milione di posti di lavoro, insomma, l'inizio di un lavoro importante". Quello che rimpiange, invece, "è che molte delle riforme avviate non sono state completate, questo ha interrotto il processo e adesso ne vediamo le conseguenze negative".

Riguardo all'attuale situazione di recessione l'ex ministro dice: "L'economia italiana è ferma, in particolare perché oltre alle cause esterne, un andamento dell'economia mondiale debole ci sono cause interne. Qualche mese fa l'economia si è fermata perché la caduta della fiducia delle famiglie ha portato a fermare le decisioni di consumi e di investimenti per l'incertezza generata dai messaggi lanciati dal governo, adesso il governo ha messo in atto con la legge di bilancio altre misure, purtroppo queste misure, come dicono tutti gli analisti, non porteranno il Paese di nuovo fuori dalla crisi e le misure che invece dovrebbero essere prese, come per esempio un aumento degli investimenti pubblici semplicemente languono, quindi siamo in una situazione di stallo con un governo che non fa nulla per uscirne".