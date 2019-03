Scontri in Cisgiordania tra israeliani e palestinesi a Ramallah

Ramallah, 27 mar. (askanews) - Un 17enne palestinese è stato ucciso dal fuoco di soldati israeliani durante scontri in un campo profughi nei pressi di Betlemme, nella Cisgiordania occupata. In Cisgiordania sono in corso violtenti scontri tra israeliani e palestinise dopo il riacutizzarsi della tensioni dei giorni scorso. Ieri l'aeronautica militare dello Stato di Israele ha riferito di avere ...