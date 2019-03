Robiglio (Confindustria): il welfare come leva competitiva

Roma, (askanews) - Qual è il valore del welfare aziendale per le piccole imprese? "Dobbiamo parlare di significati, più che di un singolo significato - dice Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria, che ha partecipato al Welfare Index Pmi organizzato da Generali Italia a Roma - In primo luogo, sta crescendo la consapevolezza del ruolo sociale dell'impresa, quindi l'imprenditore comprende che deve avere un ruolo anche verso la comunità; poi c'è il tema dei dipendenti, delle aziende che capiscono che debbono essere attente alle persone, quindi l'impresa che adottando servizi di welfare fidelizza i propri collaboratori e diventa più competitiva, perchè un dipendente soddisfatto lavora di più e meglio: anche recenti indagini hanno dimostrato che chi adotta servizi di welfare aziendale aumenta la produttività. Oggi stiamo facendo una grande attività di cultura d'impresa, anche attraverso la diffusione della conoscenza delle best practice, e sono ormai migliaia le piccole imprese che adottano il welfare aziendale: credo che nel giro di pochi anni ci sarà una contaminazione che coinvolgerà la grande maggioranza delle Pmi. C'è ancora strada da fare per quel che riguarda il welfare più innovativo, ma io credo che più che le agevolazioni fiscali che pure sono utili, le imprese stiano adottando questi modelli perchè stanno comprendendo che sono una leva competitiva importante".