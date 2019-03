Fumagalli (Confartigianato): ecco il welfare di comunità

Roma, (askanews) - "Le imprese artigiane hanno una tradizione di vicinanza tra imprenditore e lavoratore che il welfare aziendale conferma in pieno - afferma Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese, che ha partecipato al Welfare Index Pmi organizzato da Generali Italia a Roma - Nel tempo si sono sviluppate forme di conciliazione vita-lavoro quasi naturali. Con le nuove opportunità di welfare aziendale abbiamo strutturato una nostra attività più diretta all'erogazione di questi servizi, con sistemi organizzati e abbiamo dato vita a una società del terzo settore che si chiama Welfare Insieme, anche per intrecciare forme di welfare aziendale con forme di welfare comunitario, che realizza tutte le forme di servizi sul territorio, perchè il benessere del territorio si rilfette positivamente sul buon andamento delle imprese che vi si trovano. In quattro anni la sanità integrativa per gli artigiani ha raggiunto mezzo milione di lavoratori e il nostro Sanarti è oggi il secondo fondo di sanità integrativa italiano. La sensibilità è crescente anche per altre forme di welfare dedicato. In Lombardia per esempio stiamo lanciando con Fondazione Cariplo una serie di servizi destinati proprio alle imprese artigiane lombarde".