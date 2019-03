Salvini annuncia: migranti dirottano un mercantile verso Malta

Roma, 27 mar. (askanews) - Il 'dirottamento' da parte di un gruppo di migranti , annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa, è stato confermato dall'Aeronautica maltese. Si tratta di una nave cisterna di una compagnia turca con bandiera dei Palau, stato dell'Oceania.

"C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia e invece si sta dirigendo verso Malta o Lampedusa perché ormai non siamo ai soccorsi; questo giornalisticamente approfonditelo perché sarebbe il primo caso di pirateria, di swlinquenza in alto mare, con degli immigrati che chiedevano soccorso, che sarebbero stati soccorsi da questo mercantile che arriva a sei miglia da Tripoli, questi dirottano il mercantile, dicono "no non vai a Sud, vai a Nord, a Malta o a Lampedusa". Sappiano chiaramente che questi le acque territoriali italiane le vedono col canocchiale, ma da molto lontano; non sono dei naufraghi, sono dei pirati. Quindi la mattinata è intensa e quello che dicono Saviano, la Boldrini, il cantante, l'attore o il regista vale poco. Anche perché ho visto Dumbo ieri sera, è stato un film molto bello quindi il resto per me vale men che zero" ha concluso Salvini con un accenno alla serata cinematografica in cui si è presentato con la 26enne Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, accreditata come la sua nuova fiamma.