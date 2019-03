Il ministro Fraccaro: tuteliamo le donne, no all'oscurantistismo

Roma (askanews) - "Mi fa piacere essere qui a parlare di welfare, soprattutto di welfare a tutela della donna e della conciliazione tra famiglia e lavoro": lo ha detto il ministro dei Rapporti col Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro in margine all'evento Welfare Index Pmi organizzato ieri a Roma da Generali Italia.

In riferimento al Convegno di Verona sulla famiglia, sostenuto dalla Lega e avversato dal M5S, il cinquestelle Fraccaro ha aggiunto:"In un momento come questo in cui c'è qualcuno che vorrebbe tornare a un passato un po' oscurantista e medievale, è bello vedere che c'è un Paese che va oltre e vede un futuro in cui le donne rappresentanpo un valore aggiunto e non magari un elemento familiare da sfruttare".