Europee, nasce alleanza fra +Europa e Italia in Comune

Roma, 27 mar. (askanews) - Battezzata a Roma l'alleanza per le europee fra la lista +Europa di Benedetto Della Vedova e Emma Bonino, e Italia in Comune, la formazione politica guidata dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Due prospettive complementari secondo Pizzarotti che spiega "Il nostro radicamento sui territori si unisce alla prospettiva sovrannazionale di +Europa".

Sono fuori dall'alleanza i Verdi, con i quali era stato avviato un dialogo che però non ha consentito di raggiungere un accordo, soprattutto per la diversità di vedute su Tav e altre grandi opere. Sulle candidature per le europee, si sta lavorando.