Salvini: proposta Lega su castrazione chimica è ferma da 20 anni

Roma, 27 mar. (askanews) - La legge sulla cosiddetta castrazione chimica per chi compie atti di violenza sessuale, invocata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per l'ultimo caso di Catania "si chiama Blocco androgenico ed è una proposta della Lega ferma da venti anni in Parlamento". Lo ha ricordato stamani lo stesso Salvini nel corso di una conferenza stampa al Viminale.

Una proposta di legge, però, ha aggiunto Salvini, "che non è contenuta nel patto di governo. Ma - ha proseguito - funziona da venti anni in altri paesi occidentali, avanzati e tecnologici.

Perché chi compie dei reati di questo genere va curato. Ripeto che c'è una proposta di legge e se qualcuno la gradisce la può appoggiare".