Decretone, flash mob FdI: no a reddito di delinquenza

Roma, 27 mar. (askanews) - Mentre il Senato sta per esprimere il voto finale sul decreto legge che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni, Fratelli d'ITalia organizza un fash mob davanti a Palazzo Madama per esprimere la piena contrarietà al reddito.

Dietro allo striscione con la scritta 'No al reddito di delinquenza. Si a flat tax e lavoro di cittadinanza' ha manifestato il dissenso una folta rappresentanza di senatori del partito di Giorgia Meloni, tra cui il capogruppo Lucia Ciriani, Daniela Santanchè, Alberto Balboni, Isabella Rauti.

"E' solo una misura elettorale in vista delle europee - ha detto Ciriani - un intervento assistenziale che non crea sviluppo. Le risorse - ha aggiunto - finiranno nelle tasche non solo degli stranieri, ma anche dei rom e di pregiudicati per reati gravi, come i Casamonica".

La proposta di Fratelli d'Italia, ha ricordato Ciriani, prevedeva invece di "dare più soldi al lavoro, far pagare meno le imprese. Ma se le risorse si impiegano per il reddito di cittadinanza, la flat tax non si può fare. I 5 stelle, sul piano delle proposte di politica economica, dettano la linea alla Lega".