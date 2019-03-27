Cosa sono gli assegni familiari

Cultura, Bonisoli: "Investire di più in arte contemporanea"
Roma, 26 mar. (askanews) -
ASSEGNI
FAMILIARI
COSA SONO
SI TRATTA DI UNA FORMA DI (SOSTEGNO AL REDDITO)
DESTINATA AI (LAVORATORI DIPENDENTI) E AI PENSIONATI
CHI E COME
L'ASSEGNO VARIA CON IL TIPO DI NUCLEO E IL REDDITO
MA SOPRATTUTTO A CONTARE è IL (NUMERO DI COMPONENTI)
IL CALCOLO
L'IMPORTO DELL'ASSEGNO è PUBBLICATO ANNUALMENTE
CI PENSA L'INPS A DARE LE (TABELLE) OGNI PRIMO LUGLIO
ATTENZIONE
I REDDITI DEL NUCLEO SONO QUELLI AI FINI DELL'IRPEF (MA)
(AL LORDO) DI DETRAZIONI D'IMPOSTA, ONERI E RITENUTE
DOMANDA
QUEST'ANNO UNA (CIRCOLARE) HA FISSATO NUOVE REGOLE
DAL PRIMO APRILE SCATTA DOMANDA (IN MODALITà TELEMATICA)
L'ASSEGNO
è PAGATO DAL DATORE
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ISSN (sito web): 2531-923X
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