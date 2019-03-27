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Cosa sono gli assegni familiari

Un sostegno al reddito ai nuclei dei lavoratori dipendenti

27.03.2019 - 15:00

0

Roma, 26 mar. (askanews) -

ASSEGNI

FAMILIARI

COSA SONO

SI TRATTA DI UNA FORMA DI (SOSTEGNO AL REDDITO)

DESTINATA AI (LAVORATORI DIPENDENTI) E AI PENSIONATI

CHI E COME

L'ASSEGNO VARIA CON IL TIPO DI NUCLEO E IL REDDITO

MA SOPRATTUTTO A CONTARE è IL (NUMERO DI COMPONENTI)

IL CALCOLO

L'IMPORTO DELL'ASSEGNO è PUBBLICATO ANNUALMENTE

CI PENSA L'INPS A DARE LE (TABELLE) OGNI PRIMO LUGLIO

ATTENZIONE

I REDDITI DEL NUCLEO SONO QUELLI AI FINI DELL'IRPEF (MA)

(AL LORDO) DI DETRAZIONI D'IMPOSTA, ONERI E RITENUTE

DOMANDA

QUEST'ANNO UNA (CIRCOLARE) HA FISSATO NUOVE REGOLE

DAL PRIMO APRILE SCATTA DOMANDA (IN MODALITà TELEMATICA)

L'ASSEGNO

è PAGATO DAL DATORE

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