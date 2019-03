Tusk a Europarlamento: in Gb crescente maggioranza contro Brexit

Strasburgo, 27 mar. (askanews) - Nel Regno Unito c'è una "crescente maggioranza di persone che vogliono rimanere nell'Ue", e che possono non sentirsi rappresentate dal Parlamento di Westminster; il Parlamento europeo non deve tradirle, e l'Ue deve concedere una proroga lunga dei negoziati con Londra, se i britannici vogliono rivedere la loro strategia sulla Brexit. Lo ha detto a Strasburgo, davanti alla plenaria dell'Europarlamento, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, in un intervento sui risultati dell'ultimo vertice Ue di Bruxelles, il 22 e 23 marzo.

"Non potete tradire i 6 milioni di persone che hanno firmato la petizione per revocare l'Articolo 50, né il milione di persone che hanno marciato per un nuovo voto popolare, o la crescente maggioranza di persone che vogliono rimanere nell'Ue. Queste persone - ha concluso il presidente del Consiglio europeo - possono sentire di non essere sufficientemente rappresentati dal Parlamento del Regno Unito, ma devono sentire di essere rappresentati da voi, in quest'Aula, perché sono europei".

Tusk ha ricordato che i leader dell'Ue hanno stabilito due nuove scadenze per il negoziato sulla Brexit: il 22 maggio, se entro la settimana in corso il Parlamento britannico riesce finalmente ad approvare l'Accordo di ritiro già bocciato due volte. Altrimenti, il 12 aprile è la nuova data decisiva, "la data sull'orlo del precipizio": fino ad allora, ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, "il Regno Unito ha ancora la scelta fra accordo, non accordo, proroga lunga e revoca dell'Articolo 50", la disposizione del Trattato Ue invocata per attivare la Brexit.