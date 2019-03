Allarme per finta bomba lasciata in un cestino in centro a Milano

Milano, 27 mar. (askanews) - Intorno alle alle 8.15 del 27 marzo un passante ha chiamato il numero unico di emergenza 112 preoccupato dalla presenza di diversi tubi di gomma legati tra loro con del nastro isolante e alcuni fili elettrici in un cestino della spazzatura in via Torino (all'altezza con via Nerino), nel pieno centro di Milano. Sul posto sono così giunti i carabinieri che hanno accertato la presenza del presunto ordigno e, a scopo precauzionale, hanno chiesto l'intervento dei loro colleghi artificieri. Dopo aver indossato l'apposita tuta e il casco anti-scoppio, un artificiere ha provveduto ad esaminare il contenuto del cestino e a svuotarlo scoprendo che i tubi erano vuoti e non collegati ai fili elettrici.

Per svolgere in sicurezza l'intera operazione, tra le 8.20 e le 9.30 le forze dell'ordine hanno bloccato la circolazione nel tratto interessato di via Torino, con la deviazione di tre linee del tram.

Il 21 marzo scorso, i carabinieri avevano denunciato un mitomane che aveva volutamente lanciato un falso allarme bomba in piazza Duomo.

Queste immagini sono state girate sul posto dai carabinieri del Comando provinciale di Milano.