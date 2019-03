Venezuela, Guaidò: presenza militari russi viola Costituzione

Roma, 27 mar. (askanews) - La presenza in Venezuela di militari russi viola la Costituzione: lo ha affermato il leader dell'opposizione ed autoproclamato presidente ad interim venezuelano, Juan Guaidò, in un discorso all'assembela nazionale.

"Sembra che il governo non si fidi dei suoi militari, visto che deve importarli, violando la Costituzione", ha proseguito Guaidò: secondo la legge spetterebbe infatti al Parlamento - controllato dall'opposizione e di fatto esautorato - autorizzare le missioni militare estere nel Paese.

Intanto la situazione nel Paese è ancora caotica, dopo il blackout che ha paralizzato lo Stato. Il governo ha lanciato un appello alla calma dopo il blackout che ha interessato ventuno dei ventitré stati del Paese oltre alla capitale Caracas.

"Siamo senza acqua da domenica sera (24 marzo, ndr) - dice questa donna - non abbiamo luce (da lunedì, ndr). Niente luce, niente acqua, e i frigoriferi sono stati danneggiati a causa del blackout".

Gli fa eco Manuel, abitante della zona: "Siamo stati costretti a prendere l'acqua a questa fonte, che ovviamente non è del tutto salutare, ma almeno per il bagno, per gli utensili da lavare. Purtroppo questa è la realtà delle cose che stiamo vivendo qui in Venezuela".