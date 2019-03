Innovazione: la Borsa della Ricerca si presenta a Milano

Milano, 27 mar. (askanews) - La Borsa della Ricerca, la manifestazione che ogni anno fa incontrare ricercatori, università e start up con investitori e mondo delle imprese, si presenta a Milano per l'ottava tappa del road show che gli organizzatori del format stanno sviluppando in Italia.

Nel capoluogo lombardo, Tommaso Aiello, presidente di Fondazione Emblema, organizzatore della Borsa ha presentato nei locali dello Spazio Campania il format della manifestazione.

Nata nel 2010, la Borsa ha visto totalizzare fino ad oggi, nell'appuntamento al Campus di Fisciano, in provincia di Salerno, oltre 8.000 incontri one to one diventando un vero e proprio propulsore di innovazione.

La Borsa della Ricerca è realizzata in collaborazione con l'Università di Salerno e con Sviluppo Campania, società in-house della Regione Campania che ha riconosciuto nella manifestazione uno strumento concreto di promozione delle migliori risorse del territorio nei confronti di interlocutori nazionali e internazionali.

Valeria Fascione, assessore all'Innovazione della Regione Campania.

Va comunque sottolineato che la Borsa della Ricerca è una manifestazione che dalla Campania si è consolidata come punto di riferimento nazionale.

L'edizione 2019 della Borsa della Ricerca si svolgerà al Campus dell'Università di Salerno dal 28 al 30 maggio.