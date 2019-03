Schillaci (Univ. Catania): fare della Sicilia una start-up island

Catania, 27 mar. (askanews) - Puntare sulle capacità innovativa dei giovani, sulla sostenibilità e sulle tecnologie per fare della Sicilia una "start-up island" che sia attrattiva per l'intero bacino euro-mediterraneo. Elita Schillaci, docente all'Ateneo di Catania, indica in questo percorso l'opportunità di sviluppo che l'Università deve oggi agevolare nel suo ruolo di motore di crescita del territorio.

Ma accanto all'Università, sottolinea Schillaci, devono agire anche altri attori che diano sostegno e prospettive alle idee e alle imprese dei ragazzi, come fa la Sicilian Venture Philanthropy Foundation, fondazione di comunità alla quale partecipano diverse realtà imprenditoriali del territorio. L'obiettivo è di mettere a disposizione dei ragazzi competenze, professionalità specifiche e expertise per arrivare alla nascita di nuove realtà produttive.

Padrona di casa all'Università di Catania per il quinto appuntamento de i "I territori della sostenibilità", il tour in 11 regioni organizzato dal Salone della Csr, Schillaci ha portato alla giornata di lavoro i risultati già raggiunti da questo modello di interazione in termini di nuove realtà imprenditoriali. La Sicilian Venture Philanthropy Foundation ha già sostenuto oltre 50 iniziative imprenditoriali, mentre in ambito universitario sono stati elaborati dagli studenti almeno 60 business plan, una decina dei quali trovano poi successiva concretizzazione. Pilastro comune delle nuove realtà imprenditoriali è la sostenibilità nelle sue diverse articolazioni - economica, sociale, ambientale - un valore che la nuova generazione imprenditoriale sente profondamente come dovere verso la comunità.