Proteste in Siria contro Trump e riconoscimento Israele del Golan

Roma, 27 mar. (askanews) - Bandiere israeliane in fiamme, manifesti con il volto di Trump al rogo. Proteste per le strade di Aleppo, in Siria, per denunciare il riconoscimento da parte di Washington della sovranità israeliana sulle alture del Golan.

"Siamo qui per dichiarare il nostro categorico rifiuto di questa folle decisione da parte di Trump - afferma Ahmed Sheikh Said, avvocato - e per dire che l'unica polarità prevalente ai tempi dell'Unione Sovietica è terminata, così come l'era dell'esclusività americana e delle decisioni americane".

Per il presidente degli Usa, Donald Trump, invece, il riconoscimento statunitense della sovranità di Israele sulle alture del Golan è "appropriato" perché il Paese ha bisogno di difendersi.