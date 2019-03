Papa Francesco in Campidoglio: Roma resti maestra d'accoglienza

Roma, 26 mar. (askanews) - Prima visita di Papa Francesco in Campidoglio accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, in tailleur scuro e fascia tricolore. E' la quarta volta che un Papa sale sul colle capitolino: prima di Francesco c'erano stati Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Raggi ha invitato Francesco quando è stata ricevuta in Vaticano nel luglio 2016 e il Pontefice ha risposto all'invito declinato, invece, con l'ex sindaco Ignazio Marino.

Roma rimanga "città ospitale" di fronte ai "numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria" che abitano le sue periferie ha detto il Papa in Campidoglio, "città dei ponti, mai dei muri", "rimanga faro di civiltà e maestra di accoglienza".

E alla fine del suo incontro ha fatto un appello, affinché "tutti si impegnino per una rinascita morale e spirituale della città" ricordando che Roma "è un organismo delicato, che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo per mantenersi ordinata e vivibile, perché tanto splendore non si degradi".