May ancora sconfitta, ora al Parlamento il controllo della Brexit

Roma, 26 mar. (askanews) - Il governo di Theresa May inghiotte una nuova sconfitta. A Londra, la Camera dei Comuni ha votato per riprendere il controllo dell'iter della Brexit.

"I sì alla mia destra: 329, i no alla mia sinsitra 302. L'emendamento è stato adottato", ha sentenziato John Bercow, speaker della House of Commons.

L'emendamento - in base al quale saranno i deputati a votare entro mercoledì una serie di alternative al piano di May - è passato grazie al voto di una trentina di ribelli conservatori. Fra le alternative potrebbero esserci un secondo referendum, una Brexit più morbida o la revoca dell'articolo 50.

Il voto ha visto anche le dimissioni di tre sottosegretari del governo che hanno votato coi ribelli.

La premier Theresa May ha dichiarato che non può impegnarsi a rispettare il risultato del voto perché il governo non può firmare un "assegno in bianco".

Il leader dell'opposizione, il laburista Jeremy Corbyn:

"Mr Speaker, il governo deve prendere sul serio questo processo. Non sappiamo cosa deciderà la House mercoledì. Ma so che ci sono numerosi deputati di questa Camera che hanno lavorato per trovare delle soluzioni alternative e noi dovremo discuterle per trovare consensi. E questo parlamento deve anche chiedersi se un accordo non dovrà essere sottoposto al popolo per un voto di conferma. Signor presidente, là dove il governo ha fallito, questa Camera riuscirà e credo che riuscirà".