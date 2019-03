Ambiente e società, in 2017-18 oltre 300 prodotti finanziari Esg

Milano, 18 mar. (askanews) - Aumenta l'attenzione dei risparmiatori verso gli investimenti socialmente responsabili e si guarda sempre di più a chi rispetta l'ambiente. Nel biennio 2017-2018 i prodotti finanziari Esg lanciati in Europa sono stati più di 300, di cui 40 in Italia. Riccardo Negro, responsabile Sviluppo business e operation di Fideuram investimenti. "Abbiamo assistito ad una crescita a dir poco esponenziale del mercato. Se solo prendiamo in considerazione la Francia e la Germania abbiamo tassi di incremento degli investimenti socialmente responsabili di +50% all'anno. Più del 60% degli investitori istituzionali a livello mondo e più dell'80% a livello Europa ormai dichiara di integrare nelle proprie politiche, nei propri processi di investimento criteri Esg".

Competitivi dal punto di vista dei rendimenti, i prodotti finanziari socialmente responsabili permettono di diversificare il portafoglio e di puntare, ad esempio, su ambiente e salute. "Abbiamo deciso di lanciare vere e proprie strategie Esg che mirano a ottenere un rendimento per i nostri clienti: evidenzio due prodotti un primo prodotto che è un fondo Ethical investiment gestito dai nostri colleghi di Fideuram asset management Ireland e un secondo prodotto che è una gestione patrimoniale che è riservato alla nostra clientela private, denominato Ego sustainable, che inserisce i criteri Esg nella scelta dei prodotti che compongono il portafoglio".

A tutelare i risparmiatori ci sono le certificazioni che assicurano la corretta gestione del budget Esg. "A seguito di un assestment che abbiamo svolto con la società di consulenza Pwc abbiamo ottenuto la certificazione del nostro processo di investimento e delle nostre strategie dei fondi Sri. Abbiamo una certificazione diciamo così ufficiale". Un'attenzione condivisa con la rete di private banker e consulenti finanziari che vengono formati con newsletter, video e approfondimenti online.