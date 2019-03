Leodori: Memoria Shoah sia resa obbligatoria nelle scuole

Basilicata, Di Maio: "Governo va avanti, servono 4 anni per realizzare contratto"

(Agenzia Vista) Matera, 25 marzo 2019 Basilicata, Di Maio: "Governo va avanti, servono 4 anni per realizzare contratto" "Governo va avanti, servono 4 anni per realizzare contratto". Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, durante il suo intervento a Matera per commentare il risultato delle elezioni Regionali. Fonte Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / ...