Litri di slime per Chris Pratt e Will Smith al Kids' Choice Award

Roma, 25 mar. (askanews) - Litri di slime verde per Chris Pratt, Will Smith e Adam Sandler. È accaduto al Kids' Choice Award 2019, l'evento di Nickelodeon che si è tenuto domenica 24 marzo a Los Angeles e che premia le star preferite dai ragazzi.

Tra queste, appunto, la star di "Guardiani della Galassia", Chris Pratt, che si è aggiudicato il premio "Favorite Butt-Kicker" per la sua prova in "Jurassic World - Il regno distrutto" e Adam Sandler, voce preferita di un Film d'animazione (Uomo) per "Dracula, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation"; Selena Gomez è stata invece premiata come voce femminilie preferita di film d'animazione, per Mavis sempre in "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation".

Tra gli altri vincitori: "Fuller House", nella categoria serie comica preferita, "Riverdale", come serie drammatica preferita, "America's got talent" eletto Reality show preferito, mentre Ellen DeGeneres è stata incoronata la presentatrice tv preferita per lo show "Ellen's Game of Games", e ancora i giudici tv preferiti Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel per "America's Got Talent"; "SpongeBob SquarePants", cartone animato preferito, Jace Norman attore televisivo preferito (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger), e Zendaya come attrice tv preferita (K.C. Cooper, K.C. Undercover).

Il Kid's Choice Award ha premiato inoltre "Avengers: Infinity War" come film preferito e "Incredibili 2" come film d'animazione preferito; Noah Centineo (Peter Kavinsky, To All the Boys I've Loved Before), come attore di film preferito, e Joey King (Shelly "Elle" Evans, The Kissing Booth) come attrice di film preferita.

La band preferita sono risultati i Maroon 5, il cantante preferito Shawn Mendes, la cantante donna Ariana Grande, che si è portata a casa anche il premio della canzone preferita per la sua "thank u, next"; premiato come cantante emergente preferito Billie Eilish; collaborazione Preferita "No Brainer" (DJ Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo) e cCantante Social preferita JoJo Siwa, cantante globale preferita North America: Taylor Swift.

Per l'Italia il cantante preferito eletto è stato Ultimo, la internet star preferita Marta Losito e la nuova star preferita Vale Vedovatti.

Infine, Just Dance 2019 è stato eletto video game preferito, David Dobrik, star social preferita e SSSniperWolf giocatore preferito.

Lo show sarà trasmesso in Italia venerdì 29 marzo alle ore 20 su Nickelodeon, canale Sky 605 e gli highlights dello show saranno in onda anche su Super! (canale 47 del dtt e 625 di Sky), il canale in joint venture tra Viacom Italia e De Agostini Editore.