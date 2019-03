Incendio Tmb Rocca Cencia, Raggi: ennesimo attacco, non ci ferma

Roma, 25 mar. (askanews) - "L'incendio è stato domato grazie a un vigilante di Ama intervenuto subito in attesa dei vigili del fuoco che poi hanno spento tutto, al momento si indaga per un incendio colposo".

Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando l'incendio al Tmb di Rocca Cencia su cui la Procura sta indagando, a margine della cerimonia per l'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

"Se questo è l'ennesimo attacco e non un incidente - ha commentato Raggi - i responsabili sappiano che noi non ci fermiamo e non ci piegheremo. Stavamo lavorando sul divieto di utilizzo delle plastiche monouso a Roma, a questo punto acceleriamo i provvedimenti perché dobbiamo iniziare a togliere i rifiuti a questo sistema criminale e su questo andiamo avanti, i cittadini saranno con noi ne sono sicura".

La sindaca ha poi spiegato: "Non vogliamo andare contro nessuno ma Roma deve essere ripulita, invito tutti i commercianti ad aderire al vuoto a rendere, su cui c'è una legge del Parlamento so che anche l'onorevole Vignaroli, il presidente della Commissione ecomafie stava lavorando per un fondo per agevolare produttori e commercianti, dobbiamo insistere su questo e ridurre i rifiuti per togliere cibo a questo sistema".