Metro Roma, Raggi: verso risoluzione contratto ditta manutenzione

Roma, 25 mar. (askanews) - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato così la situazione della metro A di Roma con tre stazioni chiuse per guasti alle scale mobili, parlando al termine della commemorazione alle fosse Ardeatine.

"Ho letto dichiarazioni vergognose del responsabile della ditta di manutenzione Atac che si occupa in particolare delle scale mobili contro i passeggeri e i cittadini che sarebbero responsabili dei guasti, cose mai sentite, sono senza parole, ho già chiesto di verificare le condizioni per risolvere subito il contratto con questa ditta, mi dicono che ci sono e stanno procedendo, chiaramente istituiremo più navette sostitutive per alleviare i disagi dei passeggeri, ci rendiamo conto delle difficoltà. Atac farà di tutto per risolvere questa situazione nel migliore dei modi anche individuando un'altra ditta che si occupi anche di fare la verifica di tutto quello che questa ditta uscente ha già fatto".