Shoah, Dureghello: trasmettere la memoria, solo così avremo vinto

Oswiecim, 25 mar. (askanews) - "E' importante raccogliere il testimone. Questi ragazzi hanno oggi la responsabilità di continuare a trasmettere ciò che è stato questo luogo. Non solo un luogo di morte e di sterminio, ma un luogo in cui l'umanità voleva distruggersi. Questo è l'impegno per cui siamo grati al presidente del Consiglio regionale del Lazio: quello di aver portato qui tantissimi giovani, anche molto giovani, perché la terza media non è certo una età facile. Se rimarrà anche una sola parola, un pensiero, un pudore nei loro ricordi che gli imporrà di trasmettere questo sentimento avremo sicuramente vinto". Così Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, in visita con 400 studenti di 14 comuni della provincia di Roma campo di concentramento di Auschwitz Birkenau.