Esortazione del Papa sui giovani sarà pubblicata il 2 aprile

Roma, 25 mar. (askanews) - L'esortazione apostolica che il Papa ha scritto dopo il sinodo sui giovani e che ha firmato oggi a Loreto sarà pubblicata il prossimo due aprile: "Non sfuggirà a nessuno che è la memoria della morte di Giovanni Paolo II", ha sottolineato dalle Marche il portavoce "ad interim" del Vaticano, Alessandro Gisotti, mettendo in evidenza che si collegano così le figure "di due Pontefici amati da giovani di diverse generazioni". L'esortazione apostolica, ha spiegato Gisotti, "si rivolge ai giovani ma non solo, si rivolge a tutto il popolo di Dio" e "ci sono punti in cui il Papà dialoga con i giovani".