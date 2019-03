Trump dopo rapporto Mueller: oggi un bel giorno per l'America

Modena celebra Franco Fontana con una "Sintesi" originale

Modena, 25 mar. (askanews) - Franco Fontana torna a casa: il grande fotografo viene celebrato in una mostra nella sua Modena attraverso una selezione di scatti che ne ripercorrono tutti i sessant'anni di carriera, seppure attraverso una selezione di immagini molto mirate, che hanno contribuito a creare l'estetica di Fontana conosciuta in tutto il mondo ma che, al tempo stesso, non sono le icone ...