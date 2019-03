Editoria, Crimi: capire come migliorare riforma agenzie stampa

Roma, 25 mar. (askanews) - Sulle agenzie di stampa il governo pensa a "una proposta di riforma sul ruolo dell'informazione primaria", che rappresenta una delle aree di lavoro degli Stati generali dell'editoria. Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Vito Crimi nel suo intervento all'apertura dei lavori.

"La recente riforma delle Agenzie" con la gara europea suddivisa per lotti "ha creato non pochi disagi, è stata molto contestata, non solo dagli editori - ha notato Crimi - ora è il momento di capire come ha funzionato e se è il caso di migliorarla"