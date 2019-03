Editoria, Conte: lavoriamo a riforma con percorso condiviso

Roma, 25 mar. (askanews) - Il governo lavora ad una riforma complessiva del settore dell'editoria e lo fa raccogliendo "i contributi" di tutti. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, introducendo gli Stati generali dell'Editoria, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vito Crimi.

"Il governo lavora ad una riforma complessiva del settore dell'editoria e lo fa raccogliendo i contributi di tutti gli stakeholders per un percorso condiviso" "In occasione della conferenza stampa di fine anno - ha aggiunto Conte - avevo anticipato la necessità di una riflessione comune per condividere suggerimenti sulla riforma. È poi compito dell'autorità politica impostare la riforma del settore di cui si parla da anni ma non si è fatto ancora nulla".

A settembre saranno presentati i testi di legge" con la posizione del governo, ha annunciato Conte.

"E' un percorso condiviso con l'obiettivo di giungere ad un sistema di informazione efficiente, rigoroso, equo e libero. Non vogliamo stravolgere alcunché - ha aggiunto Conte - ma migliorare il sistema di informazione con il vostro aiuto", ha concluso Conte rivolgendosi alle associazioni, federazioni e rappresentanti dei media presenti nella Sala Polivalente della Presidenza del Consiglio.