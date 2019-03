Prima volta di Papa Francesco a Loreto: "Un evento straordinario"

Roma, 25 mar. (askanews) - La prima volta di Papa Francesco a Loreto. Una visita lampo alla Santa Casa e l'incontro con la comunità locale. Una messa all interno del Santuario, l abbraccio ai malati, e il discorso ai fedeli riuniti nella piazza davanti al Santuario. Ma quella di Bergoglio è una visita storica, come spiega il rettore della Basilica della Santa Casa, padre Franco. Il momento più significativo sarà infatti la firma del documento rivolto ai giovani.

"E' un evento straordinario, non solo perché viene il Papa ma perché qui firmerà l'esortazione apostolica post-sinodale indirizzata ai giovani e questo è un evento storico perché normalmente questi documenti li firma in Vaticano". "E' come presentare Maria e Gesù ai giovani come i modelli realizzati in pienezza per la loro vita e il loro futuro".

Quello di Francesco sarà un messaggio di speranza, giovinezza e prospettive, un messaggio ha spiegato padre Franco di cui hanno bisogno tutti, non solo le nuove generazioni.

La messa del Papa viene celebrata dopo 160 anni all'interno della Santa Casa. L ultimo a celebrarla fu Pio IX.

Grande l'attesa a Loreto: "Ci veniamo spesso però vedere qursta piazza così piena di gente entusiasta, tanti bambini, è come per noi essere qui per la prima volta, è una cosa speciale".

"Siamo molto contenti di accogliere Sua Santità siamo venuti qui con la voglia di incontrarlo come giovani che hanno il desiderio di fare un incontro vero con il Papa e in particolar modo con il Signore Gesù".