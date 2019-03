Nave da crociera in balia di onde da 8 metri, a prua balla tutto

Roma, è caos metro A. Tre stazioni chiuse: rabbia e disagi

Roma, 25 mar. (askanews) - E' caos trasporti a Roma con la chiusura di tre stazioni della linea A della metropolitana, quelle in pieno centro. Dopo quella di Repubblica, off limits da ottobre 2018, per il collasso di una scala mobile che causò il ferimento di alcuni tifosi del Cska di Mosca che stavano andando all'Olimpico per la Champions League, nei giorni scorsi è stata chiusa anche Barberini ...