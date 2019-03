Italia-Cina, firmato il memorandum per la nuova Via della seta

Roma, 23 mar. (askanews) - Con la firma del memorandum tra Italia e Cina sulla cosiddetta nuova Via della Seta, a Villa Madama a Roma, sì è conclusa la prima parte della visita di Stato in Italia del presidente Xi Jinping e della delegazione cinese.

Il memorandum prevede in tutto 29 accordi: 19 sono intese

istituzionali, 10 invece commerciali. Il premier Conte e Xi Jinping, hanno presenziato alla firma anche se non è toccato a loro siglare materialmente i documenti.

In dettaglio, a Villa Madama, sono stati materialmente firmati 3 protocolli d'intesa che per l'Italia hanno visto coinvolto il vice premier e Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Tra questi anche la collaborazione tra start up innovative e tecnologiche nonché l'accordo tra il Mise il Ministero del commercio cinese sulla cooperazione nel settore del mercato elettronico.

Per alcune delle intese, nel corso della cerimonia c'è stato solo un simbolico scambio di documenti perché gli accordi erano stati firmati precedentemente dai rispettivi responsabili.

L'evento si è concluso con la stretta di mano tra Conte e Xi Jinping, dopodiché il presidente e la delegazione cinese, dopo una rapida colazione, sono partiti alla volta di Palermo.