Banche, Salvini: rimborsi truffati? Mef ci sta mettendo troppo

Cernobbio (CO), 23 mar. (askanews) - "C'è il Mef che ci sta mettendo un po' troppo tempo per i miei gusti". Lo ha sottolineato il vicepremier Matteo Salvini riferendosi ai tempi per i rimborsi ai risparmiatori truffati delle banche. "A proposito di Europa - ha detto, a margine del Forum di Confcommercio - al ministero dell'Economia stanno aspettando una risposta dall'Europa. Io mi sono rotto le palle di aspettare la risposta dell'Europa e oggi lo dirò allo stesso ministro dell'Economia".

"I risparmiatori non possono aspettare i modi e i tempi dell'Europa - ha concluso il leader della Lega - I rimborsi li deve firmare lui e io personalmente gli chiedo di farlo".