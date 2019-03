Terrore sul bus, Salvini: Sy non passi per il matto del paese

Cernobbio (CO), 23 mar. (askanews) - Ousseynou Sy, l'attentatore dell'autobus della scolaresca di Crema, "non lo si faccia passare per il matto del paese perché mi sembra che nella sua criminalità abbia pianificato qualcosa di assolutamente devastante". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a margine del forum di Confcommercio. "Lascio decidere agli inquirenti e ai giudici e ai Carabinieri - ha proseguito - certo non mi sembra sicuramente una persona molto a posto però la premeditazione dell'attacco mi sembra che ci fosse tutta, io non vado in giro con pistole, coltelli, taniche di benzina e quant'altro".

"Se verrà condannato per terrorismo la cittadinanza la perde", ha poi sottolineato Salvini, aggiungendo: "i ragazzi di Crema se potessi li incontrerei molto volentieri così come incontrere molto volentieri i Carabinieri che sono stati bravissimi".