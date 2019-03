"C'è un eroe in ognuno di noi", la campagna sociale per l'Admo

Milano, 23 mar. (askanews) - I mitici Transformers, i robot umanoidi alieni che prendono le sembianze di automobili, sono i testimonial della campagna di sensibilizzazione "C è un eroe in ognuno di noi - More Than Meets the Eye" per sostenere la mission di ADMO, l Associazione Donatori Midollo Osseo.

Quello che vediamo, in realtà, non è mai come sembra. Proprio come gli intramontabili autobot, i donatori di midollo osseo sono degli "eroi nascosti" a tutti gli effetti che, grazie al loro preziosissimo contributo, hanno la possibilità di salvare la vita di tanti bambini.

La campagna è stata lanciata da Hasbro il 20 marzo 2019, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, per invitare quante più persone possibili a diventare donatori di midollo osseo, iscrivendosi al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).