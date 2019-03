Mattarella: compagni di viaggio con la Cina sulla Via della Seta

Roma, 23 mar. (askanews) - "Lungo questo cammino cinesi e italiani sono ideali compagni di viaggio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa sera durante il brindisi in occasione del pranzo di Stato al Quirinale per il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, in visita in Italia. Il riferimento è alla cosiddetta "Via della Seta" e al memorandum che Italia e Cina, con la presenza del presidente cinese a Roma, si apprestano in queste ore a firmare.

"Lungo la storica "Via della Seta", di cui i nostri Paesi furono i principali terminali - ha detto Mattarella - si mossero avventurose carovane che trasportavano nei due sensi, oltre a tessuti e spezie, merci ancor più preziose: idee, invenzioni, innovazione e cultura. Il contributo per il progresso umano fu eccezionale. Come allora - ha continuato il Capo dello Stato - anche nel terzo millennio scambio e condivisione di conoscenze sono i pilastri delle "nuove Vie della Seta". Abbiamo il compito di costruire un complesso e multiforme insieme di interconnessioni, per le quali transiteranno imponenti flussi di capitali, merci, servizi e infrastrutture materiali e immateriali, che generino progresso umano e sociale, crescita economica, un ampliamento degli orizzonti culturali e opportunità di sviluppo tecnologico per tutti i Paesi che ne sono attraversati".