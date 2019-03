Giornata acqua, immersione nel lago in diretta con le scuole

Como, 22 mar. (askanews) - Una immersione nella profondità del lago in collegamento con 120 scuole italiane. Il sub biologo Emilio Mancuso si è immerso per raggiungere il Cristo degli Abissi, sui fondali del Lago di Como, il più profondo in Italia ed il quinto in Europa, in occasione della Giornata Mondiale dell Acqua. Mancuso ha dialogato con le scuole italiane da Nord al Sud. Gli studenti hanno potuto intervistare in diretta il sub. Un grande progetto dal nome "Resilario", ideato da Proteus/Lab Centro di Didattica Ambientale di livello nazionale che oggi ha lanciato un nuovo metodo di divulgazione del territorio e delle scienze. Gli studenti ma anche tutti i cittadini hanno potuto vedere il mondo subacqueo del Lago di Como, stando in poltrona, nelle aule o nelle case. "L'immersione è stata molto bella ed estremamente calda perché siamo riusciti a condividere emozione, passione e conoscenza con un sacco di scuole. Spero sia arrivato il messaggio", ha dichiarato Mancuso.