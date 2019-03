Spazio, lancio Prisma: il commento del commissario dell'Asi

Kourou, 22 mar. (askanews) - "Siamo tutti soddisfatti del successo del lancio del satellite Prisma con un razzo italiano Vega e siamo in ansia per vedere, nei prossimi giorni, i primi risultati, le prime immagini di questo satellite che è l'orgoglio del nostro Paese".

Così il commissario straordinario dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Piero Benvenuti commentando ad askanews il lancio del satellite italiano dell'Asi "Prisma" (Precursore IperSpettrale della Missione Applicativa), partito con successo dallo spazioporto europeo dell'Esa a Kourou, in Guyana francese.

"Il satellite ci mostrerà immagini con informazioni importantissime per monitorare il terreno, l'ambiente e l'agricoltura - ha concluso Benvenuti - siamo veramente al top mondiale in questo campo. Abbiamo dimostrato che c'è una filiera completa: il lancio con il razzo Vega, costruito in Italia e il satellite tutto italiano. Nei mesi futuri dimostreremo a tutto il mondo la nostra capacità nell'osservazione della Terra".