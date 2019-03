Spazio, satellite italiano Prisma è in orbita attorno alla Terra

Milano, 22 mar. (askanews) - Prisma è in orbita. Il decollo è avvenuto questa mattina alle 2.50. Il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana realizzato da OHB Italia e Leonardo osserverà la Terra utilizzando la tecnologia iperspettrale dandoci indicazioni sul suo stato di salute con dati mai avuti prima. PRISMA è un satellite dimostratore dell Agenzia Spaziale Italiana. Per il lancio, avvenuto quando in Italia erano le 2.50 di questa mattina dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, è stato utilizzato il lanciatore VEGA. Ricevuto a Terra il primo segnale di collegamento con il satellite.