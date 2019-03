Shopping e made in Italy, Anna Falchi: "Siamo portatori di stile"

Roma, 21 mar. (askanews) - Mercato on line e punti vendita, made in Italy ed eccellenze artigianali, città concepite come scatole cinesi dalle identità diverse e dal diverso valore di mercato, trend e previsioni, analisi capillari dei territori e conseguenti andamenti economici. Anna Falchi confessa le sue abitudini in materia di acquisti e tempo libero: "La via dello shopping perfetta deve essere fatta di made in Italy, gli italiani sono portatori sani di stile".

Josas, società romana di broker immobiliari specialisti nel retail, è in grado di fotografare con puntualità vari settori, dall economia alla moda, dal glamour alla società.

Raffaele Rubin, socio fondatore Josas Immobiliare. "Il nostro punto di forza è la conoscenza del territorio, la conoscenza della materiale, la conoscenza dei brand. Sappiamo quale potrebbe essere il negozio giusto per un'azienda, cerchiamo di immedesimarci nell'azienda stessa: dove dobbiamo stare, cosa vogliamo vendere, quale è il nostro pubblico e partiamo così per la ricerca".