Terrore sul bus, il momento in cui l'autista riempie le taniche

Milano, 21 mar. (askanews) - In questo filmato, diffuso dai carabinieri, si vede l'italo-senegalese Ousseynou Sy mentre riempie di benzina, presso un distributore di Madignano, in provincia di Cremona, le taniche poi utilizzate per appiccare il fuoco allo scuolabus con a bordo 51 studenti della scuola media "Vailati" di Crema.

L'avvocato Davide Lacchini, difensore di Ousseynou Sy, ha fatto sapere che chiederà per il 47enne, indagato tra le altre cose per strage con finalità di terrorismo, una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere dell'autista.