Tre milioni di libri per i bambini che scelgono l'Happy Meal

Milano, 21 mar. (askanews) - Tre milioni di libri distribuiti ai bambini, come alternativa ai tradizionali giochi degli Happy Meal. Mc Donald's lancia il suo progetto lettura che punta a coinvolgere milioni di famiglie. Lo spiega Mario Federico, amministratore delegato di Mc Donald's Italia: "Ogni otto settimane due libri per avere una collana di 12 libri quest'anno. In un anno particolare in cui Mc Donald's Italia festeggia i 40 anni di Happy Meal. Una mossa molto importante per noi per avere un valore educativo molto importante, la lettura".

I testi sono scritti da Cressida Cowell, autrice inglese per bambini. "Un progetto importante perché noi abbiamo 30 milioni di famiglie che ci visitano ogni anno e il 10% delle famiglie già stanno scegliendo di prendere il libro: prevediamo di distribuire in modo concreto tra tre e quattro milioni di libri: insomma diventare la libreria più grande d'Italia".