A Cinecittà World sei nuove attrazioni e "Il Regno del Ghiaccio"

Roma, 21 mar. (askanews) - Al via la nuova stagione di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv alle porte di Roma, con sei nuove attrazioni, di cui 3 uniche in Italia, e una nuova area a tema. Divertimento per tutta la famiglia con in tutto 40 attrazioni, sei spettacoli al giorno e 7 mondi immersivi: a Cinecittà World, l'Antica Roma, Spaceland, il Far West, Adventureland a l'area acquatica Sognolabio, si aggiunge "Il Regno del Ghiaccio" il primo snow-park italiano al coperto dove nevica tutto l'anno, per pattinare, guidare sul ghiaccio, lanciarsi con lo slittino, giocare a palle di neve.

Le altre novità sono "Volarium", primo e unico Cinema Volante in Italia, che farà letteralmente volare i visitatori, sospesi a oltre 10 metri di altezza, sulle opere di Leonardo da Vinci e sulla Firenze del '500, nell'anno in cui ricorre il 500esimo anniversario della morte del Genio. Poi, nell'area Far West, arriva "Assassin's Creed" in cui si diventa protagonisti del famoso videogioco grazie alla realtà virtuale. E sull'onda del successo della Cinepiscina, la piscina cinematografica, l'area acquatica raddoppia con il fiume Paradiso in cui si potrà fare il bagno o lasciarsi trasportare da comodi gommoni. Arriva inoltre "In-Cubo", il cinema interattivo in 6D e una novità a sorpresa che sarà svelata nel corso della stagione.

Oltre ai sei spettacoli al giorno tra cinema, tv e azione, 60 gli eventi in programma da primavera alla Befana con ospiti e appuntamenti e spettacoli di moda, costume, bellezza, sport e cinema: gare di danza e matematica, il campionato italiano di fuochi d'artificio, Halloween e grande festa a Capodanno per citarne alcuni.

La stagione 2018 si è chiusa in positivo, i visitatori in due anni sono passati da 108 a oltre 350mila. "Gli ospiti a Cinecittà World sono protagonisti di esperienze immersive uniche in Italia - ha dichiarato l'amministratore delegato Stefano Cigarini - i visitatori triplicati in due anni dimostrano il successo di questo nuovo modello di Experience Park".