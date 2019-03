Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo arrivato in Israele

Milano, 20 mar. (askanews) - Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo è arrivato in Israele, seconda tappa della sua visita ufficiale tra Kuwait, Israele e Libano. Al centro dei colloqui: la crisi in Siria, il ruolo degli alleati dell Iran nella regione, come il movimento sciita libanese Hezbollah, il piano di pace in Medio Oriente, che dovrebbe essere annunciato dopo le elezioni in Israele del 9 aprile 2019 e l unità dei Paesi del Ccg (Consiglio di cooperazione del Golfo) in funzione anti-Teheran.

Si tratta del secondo tour di Pompeo in Medio Oriente e si concluderà il 23 marzo 2019.